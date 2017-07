Managerul rapperului sustine ca acesta nu are nicio legatura cu schimbul de focuri din clubul Power Ultra Lounge.

Un numar de 25 de persoane au suferit plagi impuscate, in vreme ce alte trei au fost calcate in picioare din cauza haosului creat in clubul de noapte din Arkansas. Initial, autoritatile au spus ca 17 persoane au fost ranite.