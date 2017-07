Schulz despre Merkel: Ar trebui sa indrazneasca sa intre in conflict cu Trump

Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, candidatul formatiunii sale la functia de cancelar, a criticat-o pe rivala sa, actuala sefa a executivului de la Berlin, Angela Merkel, pentru ca nu i se opune mai ferm presedintelui american Donald Trump, transmite DPA, potrivit Agerpres.





"Cancelarul german trebuie sa indrazneasca din cand in cand sa intre in conflict cu presedintele american. Pana acum ea a ramas mereu in abstract", a declarat Schulz, intr-un interviu pentru Welt am Sonntag, care a adaugat ca el i-ar spune lui Trump: "Gandirea dumneavoastra in legatura cu consolidarea militara, care nu se justifica prin nimic, nu este si a noastra".





Shultz a spus ca aceste critici i-ar putea viza si pe alti lideri care vor participa la reuniuniuea G20 de la Hamburg.