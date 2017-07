Presedintele Emmanuel Macron, a spus, duminica, ca Franta va "pune toata energia spre a-i eradica" pe cei responsabili de rapirea francezului prezent in inregitrarea video a retelei al-Qaida, relateaza Reuters.





Grupul denumit JNIM a lansat sambata o inregistrare video care arata sase ostatici rapiti in ultimii ani. Printre prizonieri prezenti in video este si Sophie Petrolin, care a fost rapita in Gao, Mali, in decembrie.