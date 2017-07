Filiala din Mali a retelei al-Qaida a dat publicitatii un video cu 6 ostatici, printre care si romanul Iulian Ghergut

Clipul video are 16 minute si 50 de secunde, nu este datat si a fost publicat sambata.Ceilalti 5 ostatici care apar in clip sunt Arthur Kenneth Elliott (cetatean austalian), Sophie Petronin (cetatean francez), Stephen McGownn (sud-african), Beatrice Stockly (cetatean elvetian) si Gloria Cecilia Narvaez Argoti (cetatean columbian).Romanul Iulian Ghergut, responsabil cu securitatea minei de mangan din Tambao, situata in provincia Oudalan din Burkina Faso, in apropierea frontierelor cu Mali si Niger, a fost rapit pe 4 aprilie 2015 de cinci persoane inarmate, care au atacat un convoi aflat in misiune de patrulare. Un jandarm si un sofer au fost raniti in atacul comis in apropierea minei exploatate de Pan African Minerals, o filiala a Timis Corporation, compania omului de afaceri roman Frank Timis.Rapirea cetateanului roman a fost revendicata in mai 2015 de gruparea jihadista salafista Al-Mourabitoune, intr-o inregistrare audio difuzata de agentia mauritana Al-Akhbar, in care a indemnat "Guvernul roman sa acorde atentie serioasa negocierilor pe tema eliberarii ostaticului". Cel mai recent video cu Iulian Ghergut fusese dat publicitatii la 1 noiembrie 2016. In inregistrare, Ghergut purta barba, vorbea franceza cu un puternic accent si spunea ca secventa a fost inregistrata pe 21 septembrie. El spunea ca stare lui de sanatate este buna. Ghergut spunea ca se gandeste la familia lui si cerea guvernului roman sa faca totul pentru eliberarea sa.