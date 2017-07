Ucraina spune ca serviciile de securitate rusesti au fost implicate intr-un recent atac cibernetic

SBU a mai spus ca atacul, care a inceput in Ucraina si s-a raspandit in intreaga lume marti, a avut ca autori aceeasi hackeri care au atacat reteaua de energie electrica ucraineana in decembrie 2016. Politicienii ucraineni au dat vina rapid pe Rusia pentru atacul de marti, dar un purtator de cuvant al Kremlinului a respins acuzatiile ca fiind nefondate.





"Datele disponibile, inclusiv cele obtinute in colaborare cu companiile antivirus internationale, ne dau motive sa credem ca aceleasi grupari de hacking sunt implicate in atacurile care, in decembrie 2016, au atacat sistemul financiar, transportul si energia din Ucraina, folosind TeleBots si BlackEnergy , "A spus SBU.