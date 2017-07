Omagiu adus lui Helmut Kohl intr-o ceremonie emotionanta in Parlamentul European

20 de sefi de stat si de guvern si alte cateva sute de personalitati au participat la ceremonie. La eveniment au participat, printre altii, presedintele Parlamentului European - Antonio Tajani, presedintele Consiliului European - Donald Tusk, presedintele Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker, cancelarul german Angela Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron, premierul Britanic Theresa May, fostul presedinte al Comisiei Europene Jose Manuel Barroso, fostul presedinte american Bill Clinton si premierul rus Dmitri Medvedev.Fostul cancelar german, care a murit pe data de 16 iunie, la varsta de 87 de ani, este una dintre figurile istorice ale Europei ultimelor decenii. Helmut Kohl este parintele reunificarii germane si a avut o contributie majora la proiectul european.Cancelarul german cel mai longeviv in aceasta functie in perioada postbelica, intre 1982 si 1998, Kohl a fost motorul din spatele introducerii monedei euro, convingandu-i pe sceptici sa renunte la marca germana.Fostul cancelar va ramane in istorie pentru ca a reusti sa forteze mana liderilor sovietic si american Mihai Gorbaciov si George H. W. Bush, dar si a aliatilor europeni, pentru reunificarea Germaniei, in 1990, la mai putin de un an de al caderea Zidului Berlinului.Kohl este cel care a pus capat ocupatiei militare a Germaniei, impuse de cele patru puteri victorioase in fata nazismului, punand bazele unei Germanii puternice pe scena internationala.Finalul carierei sale a fost mai putin glorios, afectat de un scandal legat de finantarea partidului sau. A sfarsit prin a recunoaste ca a primit donatii ascunse iar Angela Merkel, protejata sa, il alunga din partid.Mai recent, in aprilie 2016, Helmut Kohl a denuntat politica de primire a migrantilor promovata de Merkel.Viata sa privata - certuri cu copiii, polemica legata de rolul noii sale sotii, modul in care s-a purtat cu prima sa sotie, bolnava, Hannelore, care s-a sinucis in 2001 - i-au umbrit puternic ultimii ani de viata.