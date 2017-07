Pentagonul amana o decizie de a permite transexualilor sa se inscrie in armata SUA 

Reprezentantii Pentagonului au anuntat amanarea cu sase luni a implementarii unei decizii, care permitea transexualilor sa se inscrie in armata americana, potrivit unui document intern obtinut de catre jurnalistii CNN, relateaza News.ro.





"Vom utiliza aceasta perioada suplimentara pentru a evalua cu mai multa grija impactul unor asemenea recruti asupra pregatirii si letalitatii. Aceasta actiune nu presupune in niciun mod impactul revizuirii", se arata in documentul intern semnat de seful Pentagonului, Jim Mattis.





Ultimul Secretar al Apararii, Ash Carter, a pus capat in 2016 interdictiei cu privire la inscrierea in armata a persoanelor transexuale, dar a sustinut ca acest proces se va desfasura in mai multe etape.