Presedintele Trump sustine ca este nevoie de un raspuns hotarat fata de regimul de la Phenian

In timpul intalnirii dintre cei doi lideri, miliardarul american a atras atentia asupra importantei aliantei, dar a lansat critici dure cu privire la cheltuielile militare si la schimburile comerciale ale Seulului."Impreuna, ne confruntam cu amenintarea regimului nesabuit si brutal din Coreea de Nord. Programele nucleare si balistice ale regimului au nevoie de un raspuns hotarat", a declarat presedintele Trump, potrivit news.ro De asemenea, acesta a notat ca cele doua state colaboreaza pentru a-si proteja cetatenii de amenintarea reprezentata de Phenian.Presedintele Moon a precizat ca Trump si-a ales drept prioritate in acest mandat problema Coreei de Nord."Atat eu, cat si presedintele Trump, am cazut de acord ca doar o securitate puternica ne poate aduce pace adevarata. Amenintarea si provocarea regimului nord-coreean va fi intampinata de un raspuns sever. LIderii nostri vor impune atat sanctiuni, cat si dialog, intr-o abordare cuprinzatoare si in etape", a declarat Moon.Presedintele Trump a vorbit in termeni duri despre dezechilibrele comerciale si a amenintar ca va rupe un acord comercial semnat in urma cu cinci ani de de catre Barack Obama."Vom face mai multe pentru a elimina barierele comertului reciproc si accesului la piete", a precizat liderul de la Casa Alba.De asemenea, miliardarul republica a vorbit si despre impartirea echitabila a costurilor de Aparare intre Statele Unite si Coreea de Sud.Moon a insistat ca a purtat o discutie sincera si lunga, iar intalnirea a reprezentat o oportunitate uriasa pentru a adanci increderea si prietenia cu Trump.