Simone Veil, supravietuitoarea Holocaustului care a legalizat avortul ca ministru al Sanatii in Franta, a murit la 89 de ani

Simone Veil, supravietuitoare a Holocaustului, feminista convinsa, ce a avut un rol important in legalizarea contraceptiei si a avortului in Franta, a murit la 89 de ani. Ea ar fi facut 90 de ani pe 13 iulie, informeaza AFP.





Ea a fost președintele primului Parlament European ales prin sufragiu universal si membră a Consiliului Constituțional în perioada 1998-2007.





In 1974 a fost numita ministru al Sanatatii, in timpul presedintiei lui Valery Giscard d’Estaing, moment in care a legalizat intreruperea voluntara a sarcinii. De asmenea, a mai ocupat aceeasi functie intre 1993 si 1995 in timpul presedintiei lui Francoiss Mitterrand.





Nascuta la 13 iulie 1927 la Nisa, fiica de arhitect, Simone veil asta o supravietuitoare a lagrelor mortii, unde a fost deportata la 16 ani.