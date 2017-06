Rusia suspenda platile la bugetul Consiliului Europei

Intr-o conversatie telefonica, Lavrov i-a transmis lui Jagland ca Rusia "nu va contribui la bugetul Consiliului Europei pana la restabilirea totala a drepturilor delegatiei ruse" in institutie, potrivit unui comunicat al ministerului rus al Afacerilor Externe.Cei 18 deputati rusi la APCE, care are sediul la Strasbourg (Franta), sunt privati de dreptul de vot din aprilie 2014, in urma sanctiunilor adoptate dupa anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia.