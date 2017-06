Vladimir Putin prelungeste pana la sfarsitul lui 2018 embargoul alimentar impus tarilor occidentale

Decretul impune prelungirea "pana la 31 decembrie 2018 (...), pentru a apara interesele nationale rusesti", interdictia care vizeaza importurile majoritatii produselor alimentare din tarile occidentale, in principal din UE.Decizia este una de retorsiune, dupa ce blocul comunitar a adoptat sanctiuni dure impotriva Moscovei, in urma anexarii peninsulei Crimeea, in 2014, si a sprijinului acordat de Rusia separatistilor din estul Ucrainei.