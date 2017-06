Tragedia de la turnul Grenfell: ​Municipalitatea a vrut sa economiseasca bani la renovare

Potrivit unor documente obtinute de Times si BBC, municipalitatea Kensington si Chelsea au facut presiuni, in iulie 2014, ca firma responsabila de reabilitare sa realizeze lucrarile de renovare la turnul Grenfell la "un pret bun" .Printre cele trei operatiuni care ar fi permis reducerea costurilor, Kensington and Chelsea Tenant Managment Organsation (KCTMO), organism public ce administreaza parcul de locuinte sociale pentru municipalitate, evoca posibilitatea utilizarii de panouri din aluminiu " mai putin scumpe, dar si mai putin rezistente la foc " mai degraba decat panouri din zinc pentru fatada, pentru a face o economie de 293.000 de lire (333.000 de euro).Compuse din placi de compozit de aluminiu si polietilen (plastic), panourile de pe fatada turnului Grenfell sunt suspectate ca ar fi contribuit la intensitatea incendiului ce a distrus imobilul in noaptea de 13 spre 14 iunie.Luni, compania americana Arconic a anuntat intreruperea vanzariilor acestui tip de placi pentru utilizarea la blocurile inalte. Se crede acest tip de invelis a fost folosit in sute de imobile din Marea Britanie.Guvernul britanic a identificat deja 137 de cladiri, 100% dintre cele inspectate pana in prezent, deoarece nu respecta reglementarile de incendiu.Deja taxate pentru gestionarea tragediei, municipalitatea din Kensington si Chelsea a fost de asemenea criticata pentru excluderea joi seara a supravietuitorilor incendiului si a mass-mediei de la o reuniune a consiliului municipal."La prima ocazie de a oferi raspunsuri, Consiliul a decis sa interzica prezenta rezidentilor si a jurnalistilor. Acest lucru este o nebunie", criticat primarul Londrei, Sadiq Khan.Premierul britanic Theresa May a numit joi un fost judecator al Curtii de Apel, Martin Moore-Bick, sa conduca ancheta publica asupra acestei tragedii.