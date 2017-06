Germania: Deputatii legalizeaza casatoriile gay, inclusiv dreptul la adoptie / Angela Merkel a votat impotriva

Textulm care stabileste ca o casatorie este incheieta de catre "doua persoane de sexe diferite sau de acelasi sex", a fost aprobat de 393 de deputati ale celor trei partide de stanga reprezentate in camera inferioara - social-democratii, ecologistii si stanga radicala - si o parte din deputatii familiei conservatoare a cancelarului Angela Merkel.In randul conservatorilor, 226 dintre cei 310 deputati au votat impotriva.Angela Merkel a anuntat ca voteaza impotriva."Pentru mine, casatoria este, avand in vedere constitutia noastra, o uniune intre un barbat si o femeie, din aceasta cauza am votat impotriva propunerii de lege", a spus Merkel.Germania se alatura astfel celor 20 de tari occidentale - dintre care 13 europene - care au legalizat deja casatoriile gay.Noua lege, care mai are nevoie si de votul camerei superioare, pentru a intra in vigoare, va oferi cuplurilor homosexuale dreptul de adoptie.Paradoxal, cancelarul este cel care a deschis calea acestui vot, dupa ce a declarat pentru prima oara ca deputatii sai pot vota liber asupra acestui subiect.Ea se astepta la un vot dupa alegerile parlamentare de la finele lui septembrie, dar partenerul minoritar din coalitie, social-democratii, a grabit acest vot, aliindu-se cu celelalte doua partide de stanga din camera.Opinia publica germana este in favoarea acestui subiect (aproape 75% dintre germani sunt pentru casatoriile gay si peste 73% dintre alegatorii lui Merkel, potrivit unui sondaj recent).Iar acest vot ii permite Angelei Merkel sa taie una dintre temele de atac ale social-democratilor in campania electorala care urmeaza pana in toamna.