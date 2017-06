Decretul in domeniul migratiei al lui Trump a intrat in vigoare

Noile restrictii cu privire la intrarea in Statele Unite prevazute in decretul antiimigratie al lui Donald Trump au intrat in vigoare joi seara, iar calatori din tarile vizate si asociatii de refugiati sunt ingrijorate de riscul unor situatii arbitrare, relateaza news.ro citand AFP.

Dupa cinci luni de contencios in tribunale, numeroase intrebari raman in suspans cu privire la cea mai controversata masura a presedintelui republican, restaurata partial luni de Curtea Suprema, la Washington.

Decretul a intrat oficial in vigoare joi seara la ora 20.00 (3.00, ora Romaniei).

Dispozitivul, menit sa impiedice sosirea unor "teroristi straini" interzice temporar intrarea in Statele Unite cetatenilor din sase tari musulmane - Siria, Libia, Iran, Sudan, Somalia si Yemen - si a refugiatilor din intreaga lume.

Insa amploarea sa a fost limitata de magistrati, iar textul nu vizeaza pe oricine poate dovedi o "o relatie valabila cu o persoana sau o entitate in Statele Unite".

Astfel, cineva care vine in vizita la un membru al "familiei apropiate" va putea intra. La fel studenti care intra la o universitate sau un salariat recrutat de o intreprindere locala ori un profesor invitat sa sustina o conferinta in Statele Unite.

Notiunea de "realtie valabila" i-a lasat perplecsi pe juristi. Cum poate un refugiat sirian sa dovedeasca existenta unei legaturi prealabile intre el si Statele Unite, se intreba ei.

Intr-o telegrama adresata ambasadelor americane si intr-o conferinta telefonica la care presa a avut acces joi, raspunsuri guvernamentale au incercat sa ofere asigurari si sa aduca clarificari.

"Asteptam ca totul sa se desfasoare fara probleme", a dat asigurari un responsabil.

Notiunea de "familie apropiata" include "parintii (inclusiv socrii), sotii, copiii, fii sau fiice adulte, gineri, nurori si membri ai familiei, ca este vorba despre frati sau surori sau frati si surori vitrege", se precizeaza in telegrama diplomatica.

Sunt exclusi, asadar, bunicii, nepotii, unchii si matusile, verii, logodnicii, cumnatii si cumnatele.

"Relatia valabila" trebuie, potrivit administratiei safie "formala, documentata si sa fi fost stabilita in circumstante obisnuite si nu cu scopul de a evita decretul".

O simpla rezervare la hotel nu va fi considerata suficienta ca un turist originar dintr-una dintre cele sase tari sa obtina viza, inclusiv in cazul in care a platit deja.

Trierea are loc la nivelul ambasadelor din strainatate, iar Guvernul se asteapta la un impact limitat pe teritoriul american. Insa pe unele aeroporturi oamenii erau in expectativa.

"Lumea este cu ochii pe Statele Unite", declara pe Aeroportul Kennedy de la New York Murad Awawdeh, din cadrul New York Immigration Coalition.

"Aceasta administratie este pe cale sa redefineasca ce este o familie. Eu am fost crescuta de bunicii mei, deci nu-mi pot imagina sa fie considerati ca nefacand parte din familie", a declarat Rama Issa, directoarea Arab American Association of New York.