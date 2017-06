Croatia va refuza accesul Sloveniei in apele internationale in ciuda deciziei Curtii de la Haga; Premierul sloven saluta decizia "istorica"

Croatia va refuza sa se conformeze unei decizii a justitiei internationale care a acordat Sloveniei acces in apele internationale, a declarat joi premierul croat, Andrej Plenkovic, relateaza Agerpres citand AFP.Aceasta sentinta a Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga privind litigiul maritim din Golful Piran, 'nu ne obliga in niciun caz', a apreciat Andrej Plenkovic. El a adaugat ca guvernul sau nu 'intentioneaza sa puna in aplicare' decizia.La randul sau, premierul sloven Miro Cerar, a salutat un 'moment istoric' dupa decizia de joi a justitiei internationale de a acorda acces tarii sale in apele internationale, dupa un sfert de secol de diferend cu Croatia. 'Decizia instantei este definitiva si se impune legal celor doua tari, Slovenia si Croatia. Aceasta decizie reprezinta un moment istoric pentru Slovenia', a declarat premierul sloven in cursul unei conferinte de presa la Ljubljana.Curtea Permanenta de Arbitraj a decis ca Slovenia sa aiba 'acces neintrerupt' la Marea Adriatica, la care are acces si Croatia, a declarat joi judecatorul Gilbert Guillaume in cazul referitor la cele doua state vecine din UE. Cele doua tari isi disputa o zona din granita maritima si cea terestra de la declararea independentei fata de fosta Iugoslavie, in 1991, potrivit Agerpres.