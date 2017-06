Comisarul european Günther Oettinger: Brexitul ar putea insemna o gaura in bugetul UE de 20 de miliarde de Euro

Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea sa lase cele 27 de state membre cu o gaura in buget de 20 de miliarde de Euro si va necesita taxe suplimentare pentru a-l umple, a declarat comisiarul european Gunther Oettinger, noteaza The Guardian Gunther Oettinger, comisarul european pentru buget, spune ca aceasta pierdere pentru blocul comunitar trebuie sa fie cunoscuta si ca decizii importante trebuie luate dupa martie 2019."Nu vom mai Avea Regatul Unit alaturi, dar ei erau contribuabili importanti, in ciuda diminuarilor aduse de Thatcher, asa ca vom avea un decalaj de 10-11 miliarde de euro pe an", a declarat comisarul european.