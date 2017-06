Un om a fost arestat dupa ce a incercat sa intre cu masina in multimea aflata in fata unei moschei din suburbia Parisului, Cretel, conform oficialilor politiei care au adaugat ca nimeni nu a fost ranit, noteaza Reuters.Politia franceza a declarat ca motivele barbatului sunt neclare si ca acesta nu a reusit sa intre cu masina in multime datorita barierelor plasate in fata moscheei.Potrivit ziarului Le Parisien, citat de Reuters, barbatul a declarat ca, prin acest atac, ar fi vrut sa razbune atacurile teroriste care au ucis duzine in Paris, in ultimii ani.