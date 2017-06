Franta promite sa aduca deficitul public sub pragul de 3% in acest an

Deficitul public ar urma sa atinga 3,2% din PIB in Franta, in 2017, daca noul presedinte Emmanuel Macron nu recurge la masuri de economie "fara precedent", avertizase anterior Curtea de conturi, intr-un audit foarte critic la adresa fostului sef de stat Francois Hollande (2012-2017)."Mostenim un derapaj de peste 8 miliarde ... E inacceptabil", a afirmat Philippe.Pledand pentru "reconstruirea unui buget serios, credibil, pe baze sincere", premierul s-a angajat sa "mentina deficitul la 3% in acest an".Franta si Spania sunt ultimele tari din zona euro aflate inca sub amenintarea unei proceduri de deficit excesiv si a beneficiat deja de doua amanari de doi ani, 2013 si in 2015, pentru a reveni sub pragul de 3% din tratatele europene. Comisia Europeana a exclus orice noua amanare.