Statul Islamic pierde teren atat in Irak cat si in Siria / Capitala sa de facto, Raqqa, a fost complet incercuita, la trei ani de la proclamarea "califatului islamic"

Dupa o manevra de incercuire care a durat luni de zile, alianta kurdo-araba sustinuta de coalitia internationala condusa de SUA a taiat ultima cale de iesire din acest oras din nordul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).Acest anunt vine la fix trei ani dupa ce SI proclama "califatul islamic" pe teritoriile cucerite in Siria si in Irakul vecin.Fortele Democratice Siriene (FDS) au "preluat controlul unei regiuni la sud de Eufrat, taind astfel ultima cale pe care SI o putea folosi pentru a se retrage din Raqqa", a precizat Rami Abdel Rahmane, directorul OSDO.Circa 2.500 de jihadisti lupta in oras, potrivit generalului britanic Rupert Jones, comandant secund al coalitiei internationale.ONU estimeaza ca circa 100.000 de civili se afla in oras.Pe malurile Eufratului, Raqqa avea inainte de razboi circa 300.000 de locuitori, in majoritate arabi suniti. De asemenea, aici traiau mii de crestini armeni si sirieni, alaturi de si kurzi.FDS sunt implicate si in lupta pentru Mosul, in Irak, ultimul fief din aceasta tara a SI.Teritoriul "califatului" a scazut de la 90.000 km patrati in ianuarie 2015 la 36.200 km patrati in iunie 2017, potrivit cabinetului londonez de analiza IHS Markit.Finantele lunare de care dispunea SI - productia de petrol, taxe si confiscari, jafuri - au scazut de la 81 milioane doalri in trimestrul doi din 2015 la 16 milioane de dolari in trimestrul doi din 2017, potrivit sursei citate.