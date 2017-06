Nou conflict germano-turc: Berlinul i-a refuzat lui Erdogan cererea de a vorbi public conationalilor sai, in contextul summit-ului G20 de la Hamburg

Corespondenta din Germania

Guvernul german a cazut de acord ca, vreme de trei luni inaintea alegerilor parlamentare federale, sa nu fie autorizate cuvantari publice in Germania, ale politicienilor din tari din afara UE. Aceasta decizie ar servi „si scopului de a impiedica exportul conflictelor interne, in alte tari”, a mai explicat ministrul de externe german, adaugand ca interdictia nu se refera doar la Turcia.Ministerul de Externe german va refuza eventuale manifestari politice ale reprezentantilor de state si guverne straine, iar reprezentantele diplomatice au fost informate in acest sens. Printre alte prevederi, legea germana prevede ca unui strain ii poate fi refuzata activitatea politica in Republica Federala si daca, prin aceasta activitate, „este pusa in pericol convietuirea pasnica intre germani si straini, sau intre diverse comunitati de straini, pe teritoriul federal”.Gabriel a spus ca Erdogan este „un oaspete important la summit-ul G20”, insa tot ce depaseste aceasta postura ar fi nepotrivit, in actualul context. Ceva mai radical s-a exprimat Martin Schulz, contracandidatul social-democrat la alegerile din septembrie al Angelei Merkel (CDU).Schulz a declarat pentru publicatia Bild ca „politicienii straini, care ne calca in picioare, acasa, valorile, nu trebuie sa beneficieze in Germania de o tribuna pentru cuvantarile lor care instiga la ura. Eu nu vreau ca domnul Erdogan, care in Turcia baga dupa gratii oponenti si jurnalisti, sa tina mari discursuri in Germania”.Ca si coleg de partid, Gabriel i s-a alaturat, spunand ca are „mare intelegere pentru pozitia lui Schulz”.Guvernul de la Ankara a reactionat imediat, aratandu-se consternat de „declaratiile inacceptabile” ale celor doi politicieni germani. „Este regretabil ca politicienii germani fac afirmatii inacceptabile, motivate in mod evident de ratiuni politice”, a replicat ministerul de externe turc.Pe un ton condescendent, in care fostul presedinte al Parlamentului European si actual candidat la functia de cancelar in Germania, Martin Schulz, este numit „aceasta persoana”, fara a fi macar nominalizat, in declaratia MAE de la Ankara s-a spus: „Condamnam declaratiile inacceptabile ale acestei persoane despre presedintele nostru si le respingem categoric”. Schulz ar folosi „dubla masura” si ar vrea „sa restranga libertatea de opinie si de exprimare”, se mai arata in comunicat.Si sefa de grup parlamentar a Partidului Stangii (Die Linke), Sahra Wagenknecht, a pledat pentru interzicerea aparitiei publice a lui Erdogan in fata comunitatii turce din Germania, cu prilejul G20. „Nu e posibil ca noi, in Germania, sa punem la dispozitie piete si hale mari, pentru ca cineva sa faca propaganda pentru un regim care nu respecta drepturile omului si calca in picioare o serie de valori”, a spus Wagenknecht la o emisiune de azi a ARD.