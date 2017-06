Scandal in Chile, dupa ce mai multi medici s-au oprit in timpul unei operatii pentru a urmari penaltiurile cu Portugalia

Nu se stie despre ce spital chilian este vorba si nici numele medicilor, insa in sala de operatie apare instalat un televizor, unde chirurgii, care au pacientul pe masa de operatie, se bucura dupa ce Claudio Bravo a aparat a doua lovitura de departajare la meciul cu Portugalia.Karla Rubilar, membru in Comisia de Sanatate a Guvernului din Chile, considera ca situatia este foarte serioasa si incidentul necesita o investigatie."Exista un protocol ce ar trebui urmat pentru securitatea si respectarrea tuturor pacientilor din spitale. In acest caz, acest protocol nu a fost respectat", a declarat Rubilar.Nationala statului Chile a invins, miercuri, la Kazan, cu scorul de 3-0 in urma loviturilor de departajare, selectionata Portugaliei, si s-a calificat in finala Cupei Confederatiilor. Chilianul Claudio Bravo a aparat trei lovituri de departajare.La finalul prelungirilor, scorul a fost 0-0. In minutul 118, chilienii au ratat ocazia de a inscrie, trimitand de doua ori mingea in bara.La loviturile de departajare, Claudio Bravo a aparat loviturile lui Quaresma, Joao Moutinho si Nani. Pentru Chile au marcat Arturo Vidal, Aranguiz si Alexis Sanchez.Portughezii au facut patru schimbari. A patra schimbare a avut loc in minutul 116, cand Gelson Martins a intrat in locul lui Andre Gomes.In a doua semifinala se intalnesc, joi, la Soci, nationalele Germaniei si Mexicului.