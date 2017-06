Angela Merkel cere un veto european fata de achizitiile strategice ale Chinei, care vede Europa ca o "peninsula asiatica"

"China are o mare traditie de a gandi pe o lunga perioada istorica. Vazuta de la Beijing, Europa este mai degraba o peninsula asiatica", a declarat Merkel, intr-un interviu acordat saptamanalului economic Wirtschaftswoche.Cancelarul recunoaste insa ca "segmente ale economiei germane sunt dependente de China", astfel incat Berlinul face eforturi pentru dialog cu acest partener comercial de neocolit pentru a ajunge la o "dezvoltare armonioasa si in avantajul tuturor".Berlinul este ingrijorat de apetitul investitorilor chinezi pentru companiile europene. In 2016, Germania si UE nu au putut decat sa constate, neputincioase, transferul tehnologiilor "made in Germany" in cadrul achizitiei producatorului german de masini-unelte Kuka de catre gigantul chinez Midea, pentru 4,6 miliarde de euro.Germania a ales sa-l sprijine discret pe presedintele francez Emmanuel Macron care a propus sa se acorde mai multe puteri Bruxellesului pentru a controla achizitiile externe in Uniunea Europeana, pentru a proteja sectoarele strategice.Dar aceasta idee a intampinat rezistenta in cadrul UE, in special din partea Portugaliei, Greciei si Spaniei, care se tem ca o astfel de masura va ingradi investitiile straine in aceste state."Europa trebuie sa munceasca din greu pentru a-si apara influenta si trebuie mai ales sa vorbeasca cu o singura voce in fata Chinei", a spus cancelarul, care va primii liderii tarilor dezvoltate din G20, printre care si China, la Hamburg, in 7-8 iulie.Citand ca exemplu recentele investitii germane in sectorul cip-urilor electronice, Angela Merkel a afirmat ca "daca tari precum China vor pur si simplu sa cumpere ceea ce a fost creat gratie unor importante subventii, trebuie sa reactionam".