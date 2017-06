Replica Moscovei, dupa ce un ministru britanic a spus ca portavionul Amiral Kuznetov este vechi si decrepit: Noul portavion britanic HMS Elizabeth e o mare tinta in mare

Ministerul rus afirma ca a reactionat la comentariile "arogante" ale ministrului britanic al Apararii, Michael Fallon, care a declarat marti ca Rusia va "admira" cu "un pic de invidie" noul portavion HMS Elizabeth, potrivit unei inregistrari video publicata de cotidianul The Telegraph "Aceste declaratii extatice ale ministrului Fallon despre frumoasa aparenta a noului lor portavion, superioara celei a portavionului rus Amiral Kuznetov, dovedesc o lipsa evidenta de cunoastere a stiintei navale", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al armatei ruse, Igor Konashenkov."Spre deosebire de Amiral Kuznetov, echipat cu rachete antiaeriene, antisubmarine si, in special, rachete Granit care vizeaza navele, portavionul britanic nu este decat o mare tinta comoda in mare", a afirmat acesta."Avand asta in minte, ar fi in interesul Marinei britanice sa nu demonstreze 'frumusetea' portavionului sau pe mari mai aproape de cateva sute de mile de mile de ruda sa indepartata", a mai spus Konashenkov, citat de agentia rusa TASS Unicul portavion rusesc, Amiralul Kuznetov, a revenit in februarie in portul de baza din marea Barents, dupa ce a participat al operatiunile militare din Siria.Calificat drept "vechi, decrepit" de catre ministrul britanic al Apararii, portavionul rusesc s-a confruntat cu o serie de probleme, recent. In decembrie si noiembrie 2016, doua avioane de vanatoare s-au prabusit in mare dupa ce au ratat apuntarea, in urma unor misiuni in Siria.Replicile dure dintre Londra si Moscova sunt frecvente: in februarie, Michael Fallon a acuzat Moscova ca face din dezinformare o arma de destabilizare. Moscova a acuzat atitudinea "ostila" a ministrului britanic.