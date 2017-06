Frontex, agentia europeana pentru controlul granitelor, si-a dublat bugetul in ultimii doi ani pe fondul crizei migrantilor

Agentia Agentia Europeana pentru controlul costelor si granitelor - Frontex - cu sediul la Varsovia in Polonia, a inregistrat o crestere a bugetului de 50 de ori de la infiintarea sa in 2005 si de doua ori fata de 2015, pe fondul crizei migrantilor Sirieini i din tarile din Africa peste marea Mediterana. In 207 bugetul Frontex a fost de peste 300 de milioane de euro, a precizat la Madrid purtatoarea de cuvant Frontex, Ewa Moncure.Frontex se ocupe, printre altele, de monitorizarea granitelor, de operatiuni in comun cu autoritatile statelor membre de la granita UE, de traning si suport, de legatura cu statele partenere non-UE, dar si de reintoarcerea in statele origine a migrantilor depistati pe teritoriul UE.In 2016 Frontex a coordonat reintoarcerea in tara de origine a peste 10.600 de persoane, in timp ce in 2017, in primele cinci luni, Frontex deja a coordonat intoarcerea a peste 7.700 de migranti."Agentia Europeana pentru controlul granitelor trebuie sa fie operativa in orice moment. Raspunderea pe problema migratiei este a tuturor statelor membre", a declarat presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul unui seminar organizat de PE la MAdrid pe tema ssecuritatii si apararii in Europa de Sud si Sud-Est.Frontex supervizeaza si transferul migrantilor Sirieni din Grecia catre Turcia, conform acordurilor semnate, potrivit reprezentantului agentiei. In 2016 Frontex a supervizat transferarea din Grecia in Turcia a 908 persoane, iar in 2017, pana in prezent, 422 de persoane au fost transferate."Sunt multi, insa, care solicita azil si protectie in UE, iar asta inseamna un proces birocratic care dureaza. Apoi fiecare imigrant are dreptul de a contesta decizia. In tot acest timp nu poate fi transferat", a precizat Moncure.Dincolo de criza refugiatilor Sirieni, presedintele Parlamentului European atrage atentia asupra unui potential val de imigranti africani in urmatorii ani si vorbeste de milioane de persoane care s-ar putea indrepta spre tarile UE."Protejarea frontierelor noastre nu e posibila daca nu ne uitam la cauzele fenomenului de migratie. Si aici cheia se afla in Africa. Milioane de persoane de pe acest continent ar putea migra spre Europa in urmatorii ani. Din acest motiv trebuia sa investim in Africa si sa dezvoltam dialogul politic cu acest continent", a spus Antonio Tajani.