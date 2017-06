Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani: Propunerea Comisiei pentru infiintarea unui Fond European de Aparare este un prim pas spre consolidarea apararii si intarirea industriei

​​​Corespondenta din Madrid

"Cetatenii europeni vor ca Uniunea sa-i protejeze de amenintari si de instabilitate. Au spus-o clar in ultimul Eurobarometru", a declarat presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, intr-un mesaj la deschiderea unui seminar organizat la Madrid pe tema apararii in Europa de Sud-Est."Propunerea Comisiei Europene pentru infiintarea unui Fond European de Aparare este un prim pas spre consolidarea apararii si securitatii. Vizeaza intarirea industriilor noastre de aparare, o Europa mai sigura, in concordanta cu legatura noastra transatlantica", a mai spus Tajani.Presedintele Parlamentului European face referire la una din propunerile Comisiei Europene pentru intarirea cooperarii in domeniul Apararii intre statele membre UE. Comisia a prezentat la inceputul lunii iunie trei scenarii trei scenarii pentru cooperarea militara in Uniunea Europeana. Comisia a gandit un Fond European de Aparare pentru a contribui la cercetarea si dezvoltarea in domeniul apararii, instrument ce isi propune, initial, un program de cercetare colaborativa intre statele membre interesate, pentru gasirea unor solutii comune pentru diferite capabilitati, diferite achizitii militare care ar putea fi facute in viitor de mai multe state deodata, astfel incat sa se materializeze un avantaj al economiei de scara ce ar rezulta.Bugetul pana in 2020, daca propunerea trece de Parlamentul European si se concretizeaza, ar urma sa fie de circa 90 de milioane de dolari pentru programul de cercetare, o suma infima dupa cum sustin unele voci din cadrul institutiilor europene.Dupa 2020 (un termen ambitios de apropiat), Fondul European de Aparare ar urma sa intre in faza de dezvoltare a programelor deja creionate in faza de cercetare, de dezoltare de noi capabilitati militare, iar bugetul estimat ar urma sa fie de circa 500 de milioane anual, un buget care e doar pe hartie si nu are deocamdata vreo sursa de finantare asigurata.