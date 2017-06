Secretarul pentru Finante al Vaticanului, pus sub acuzare pentru pedofilie. Cel mai Inalt Reprezentant al Bisericii Catolice in Australia respinge ferm acuzatiile

Potrivit comisarului australian Shane Patton, clericul in varsta de 76 de ani urmeaza sa apara in 18 iulie in fata instantei de judecata la Melbourne in Australia, pentru a fi audiat."Desi acest lucru a fost anuntat inca la primele ore ale diminetii de joi la Roma, cardinalul George Pell a fost informat cu privire la decizie", a informat Arhidieceza din Melbourne intr-un comunicat de presa."El a negat din nou cu fermitate acuzatiile."Prelatul a spus ca se va intoarce in Australia "cat mai curand posibil, ca sa-si reabiliteze numele"."El a spus ca era dornic sa mearga in instanta, unde va respinge puternic acuzatiile", mai scrie in comunicat.Cardinalul George Pell, care a dat de inteles ca este victima unei conspiratii, l-a criticat pe editorul cartii 'Cardinal: The Rise and Fall of George Pell' (Cardinalul: Marirea si decaderea lui George Pell) si mass-media din Australia."Se pare ca Melbourne University Publishing si alte mass-media (...) sunt pe cale sa se amestece in treburile justitiei", arata un comunicat al Biroului sau de presa de la Roma. "Cardinalul se va abtine de la amestec in treburile justitiei si nu va raspunde acuzatiilor (MUP si altora), exceptand pentru a reafirma ca toate aceste acuzatii de pedofilie formulate impotriva lui sunt complet false".