Revista americana Time a cerut retragerea unei coperte false extrem de favorabila presedintelui Donald Trump

"Trump e pe toate fronturile... chiar si la televizor!" si "Donald Trump: 'The Apprentice' este un succes de televiziune!" sunt doua dintre titlurile care apar pe coperta falsa a revistei Time, realizata astfel incat sa fie extrem de favorabila lui Donald Trump.Coperta apare, insa, cu data de 1 martie 2009, desi nu a existat nicio editie Time in acea zi.Mai mult, se pare ca falsa coperta afisata in cluburile de golf ale lui Trump, observata recent de un reporter de la The Washington Post, contine mai multe greseli graitoare: de exemplu, titlurile secundare ale copertii false sunt plasate in partea dreapta a paginii, pe cand in cazul copertii originale, aceste titluri apar in partea de sus.Astfel, revista Time a cerut celor de la Trump Organization sa faca disparute acele coperte false, potrivit unui purtator de cuvant al publicatiei.