Consecintele migratiei masive a tinerilor din Polonia: In 2016, unul din sapte copii s-a nascut in afara tarii

Cifrele GUS publicate miercuri de ziarul Dziennik Gazeta Prawna (DGP) arata ca starea civila poloneza a inregistrat anul trecut 59.000 de nasteri declarate in strainatate, in principal in Marea Britanie si Germania, ceea ce inseamna 13,4% din totalul nasterilor in aceasta tara.Este vorba de o crestere cu 38% in raport cu anul 2015, noteaza DGP.Cu un milion de oameni, Polonia este de departe natiunea europeana cea mai reprezentata in Marea Britanie.Potrivit statisticilor britanice, in 2015 in Regat s-au nascut circa 22.900 de copii ai rezidentilor polonezi.