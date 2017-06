VIDEO Venezuela: Cine este barbatul acuzat ca a lansat grenade dintr-un elicopter deasupra Curtii supreme si care le care oamenilor sa-l rastoarne pe presedintele Maduro

Alaturi de patru barbati mascati si cu chipurile acoperite, Perez este singura persoana care apare cu fata descoperita, intr-o serie de cinci videoclipuri difuzata marti seara pe Instagram.Acesta spune ca face parte "dintr-o coalitie intre functionari militari, politisti si civili (...) impotriva acestui guvern tranzitoriu si criminal", El cere populatiei sa se alature luptei lor si sa iasa pe strazi, in aceasta tara afectata de trei luni de manifestatii impotriva sefului statului, proteste soldate deja cu 76 de morti.Identificat de presedintele Maduro drept pilotul elicopterului care ar fi lansat grenade deasupra Curtii supreme si ar fi tras 15 focuri impotriva ministerului de Interne, Oscar Perez, acuzat ca pune la cale o lovitura de stat, este cautat in toata tara."Un individ a luat armele in mana impotriva republicii", a acuzat si ministerul Informatiei, Ernesto Villegas.In 2015, locuitorii din aceasta tara aveau o cu totul alta imagine despre Oscar Perez: un barbat cu trasaturi fine si cu ochii albastri, eroul filmului de actiune "Moartea suspendata".Oscar Perez a fost si coproducatorul acestui lung metraj, inspirat dintr-o poveste adevarata: rapirea, in 2012, a unui comerciant portughez, eliberat 11 luni mai tarziu. Perez a jucat acelasi rol ca si in viata reala, cel de politist.In mai multe interviuri acordate atunci presei locale, barbatul povestea ca a decis sa faca acest film dupa ce a auzit un copil al strazii ca vrea sa devina un 'pran' - un sef de banda al infractorilor inchisi - "pentru a avea bani, femei si respectul cartierului".Seful operatiunilor aeriene al brigazii de actiuni speciale al politiei criminaliste, Oscar Perez a petrecut 16 in aceasta institutie.Oscar Perez a fost si instructor de caini, pe care ii antrena sa descopere droguri si explozibili.Acest scenariu rocambolesc este privit cu scepticism de adversarii presedintelui Maduro. "Unii spun ca e o capcana, altii spun ca (acest atac) este adevarat", a spus Julio Borges, presedintele Parlamentului, unde opozitia este majoritara."Vrem ca, odata ce filmul s-a terminat, sa aveti un moment de reflectie", pe spunea Oscar Perez tinerilor veniti sa ii vada filmul. "Sa va dati seama ca exista un viitor, ca puteti fi productivi si buni cetateni, ca mesajul transmis de televiziuni, ca sefii de bande sunt cei care reusesc, nu e adevarat".