Mai multi politisti din Berlin au fost trimisi acasa de la summitul de la Hamburg pentru ca au facut sex si urinat in public

Mai multi politisti germani, detasati la summitul G20 de la Hamburg pentru a asigura paza, au fost trimisi acasa dupa ce acestia ar fi facut sex si ar fi urinat in public, relateaza Reuters.





Un purtator de cuvant al Politiei din Hamburg a confirmat ca aproximativ 300 de ofiteri de politie din Berlin au fost eliberati de obligatii de la Hamburg si au fost trimisi acasa, unde politia germana trebuie sa asigure paza si protectia impotriva unor manifestatii violente ale protestatrilor anticapitalisti.





Bild a publicat fotografii ale politistilor imbracati in haine civile tinand in maini sticle de bere in timp ce fumau, fara a spune sursa pozelor.





Alte ziare germane au titrat ca un un politist si o politista au avut contact sexual la o petrecere in timp ce altii au urinat pe un gard in public.





De asmenea, Bild a raportat ca alt politist a dansat pe o masa afara, purtand doar un halat de baie si cu arma atarnandu-i de umar.





“Pot confirma ca sefii Politiei din Hamburg au decis sa ii cheme acasa pe colegii de la Berlin pentru comportamentul lor nepotrivit”, a spus purtatorul de cuvant al Politiei.