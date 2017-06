Marea Britanie: Guvernul condus de Theresa May semnaleaza o posibila relaxare a politicii de austeritate si majorarea salariilor in sectorul public

"Vom asculta mesajul care a fost exprimat la alegeri. Intelegem ca alegatorii sunt obositi dupa anii de munca sustinuta pentru reconstruirea economiei. Examinam in prezent recomandarile care au fost formulate de organismele paritare", a declarat o sursa din Downing Street, care a subliniat insa "importanta primordiala" de echilibrare a conturilor publice.Nicio decizie nu este insa asteptata inainte de votarea bugetului, asteptata in toamna.Aceasta schimbare de macaz intervine in conditiile in care May se confrunta cu primul sau test in Parlament dupa ce conservatorii au pierdut majoritatea absoluta in Camera Comunelor cu un vot, provocat de opozitie, asupra masurilor de austeritate.May, care dorea sa isi intareasca pozitia convocand anticipate in 8 iunie, a pierdut in realitate teren in fata laburistilor lui Jeremy Corbyn, care au mizat in campanie pe cresterea cheltuielilor publice.Aproape 5 milioane de angajati ai administratiilor locale, ai scolilor sau spitalelor s-au confruntat cu reducerea puterii de cumparare in ultimii ani: salariile in sectorul public au fost inghetate doi ani, apoi majorate cu 1% pe an timp de patru ani, un nivel inferior inflatiei.Laburistii au depus un amendament la programul de guvernare pentru a cere incetarea taierilor de buget pentru politie si pompieri si indexarea salariilor din sectorul public.Cu cateva ore inainte de votarea amendamentului, asteptata la ora 18,00 GMT miercuri, Jeremy Corbyn a acuzat ca aceste reduceri de buget au jucat un rol in incendiul turnului Grenfell, din 14 iunie, drama soldata cu cel putin 80 de morti.