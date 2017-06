Franta: Guvernul a lansat delicata reforma a pietei muncii si incearca sa evite o vara sindicala fierbinte

Un proiect de lege care autorizeaza puterea executiva sa recurga la procedura accelerata a ordonantelor a fost prezentat miercuri in Consiliul de ministri. Prin aceasta metoda, care starneste insa nemultumirea sindicatelor, Parlamentul nu dezbate proiectele de lege, ci va fi consultat la inceputul si sfarsitul procedurii.Continutul reformelor este cunoscut in linii mari: acordurile de companie vor avea prioritate in anumite domenii, plafonari obligatorii pentru despagubirile in caz de concediere abuziva, modificarea criteriilor care permit concedieri economice, crearea unui contract de munca de compromis intre contractul pe durata nedeterminata si cel pe durata determinata, etc.Guvernul are intentia sa mearga in viteza si sa adopte ordonantele pana in 20 septembrie, dupa ce vor fi prezentate "la sfarsitul lui august partenerilor sociali", potrivit ministrului muncii.Pentru Emmanuel Macron, miza majora este reducerea ratei somajului la 7% la sfarsitul mandatului sau, in 2022, fata de 9,4% prevazuta in acest an.De asemenea, in discutie este si recastigarea increderii Germaniei, care cere de mult timp reforme structurale Parisului. Iar noul presedinte francez are intentia sa formeze impreuna cu Berlinul axa din fruntea Europei, in momentul in care aliatul american pare sa se distanteze iar Marea Britanie a ales Brexitul.Aceasta reforma merge mult mai departe decat criticata "lege a muncii" care a declansat anul trecut in Franta cea mai grava criza sociala sub o guvernare de stanga, cu mai multe luni de proteste.Pentru a evita o astfel de criza, guvernul a propus sindicatelor si patronatelor mai multe runde de negocieri, care vor continua toata vara, in paralel cu parcursul parlamentar al proiectului.Dar, daca unele sindicate prefera sa astepte sfarsitul discutiilor pentru a se pronunta, altele au inceput deja sa dea semne de enervare.Astfel, sindicatul CGT a cerut deja o zi de proteste si greve in toate companiile si serviciile in 12 septembrie.