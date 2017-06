Uniunea Europeana a prelungit cu inca 6 luni sanctiunile economice impuse Rusiei

"Consiliul UE, care reuneste toate statele membre, a prelungit miercuri sanctiunile care vizeaza cateva sectoare ale economiei din Rusia pana la data de 31 ianuarie 2018", se arata intr-un comunicat.Sanctiunile aflate in vigoare in prezent urmau sa expire la finalul lunii iulie.Decizia era una asteptata, in contextul in care sefii de stat si de guverne din Uniunea Europeana convenisera in urma cu o saptamana, in cadrul unei reuniuni la Bruxelles, sa prelungeasca sanctiunile impuse Rusiei in criza din Ucraina, dupa ce Statele Unite au facut la fel in aceeasi saptamana.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a scris joia trecuta pe Twitter, ca in cadrul summit-ului de saptamana trecuta "S-a convenit. UE va prelungi sanctiunile economice impuse Rusiei" din cauza esecului Moscovei de a-si respecta angajamentele pe care si le-a asumat in cadrul acordurilor de pace de la Minsk.Bruxellesul a impus aceste sanctiuni Moscovei in urma cu trei ani, dupa ce rusii au invadat si anexat Peninsula ucraineana Crimeea.Uniunea Europeana a prelungit in mai multe randuri aceste sanctiuni, in contextul in care conflictul intre forte guvernamentale si rebeli separatisti prorusi continua in estul Ucrainei.