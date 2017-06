Germania: Deputatii voteaza vineri un proiect de lege care autorizeaza casatoriile gay si ofera drepturi extinse in materie de adoptie

Parlamentarii au aprobat miercuri in comisie trimiterea in sedinta de plan a unei propuneri legislative care autorizeaza casatoriile homosexuale si ofera pentru prima oara drepturi extinse in materie de adoptie.Angela Merkel a renutat, luni seara, la opozitia fata de casatoriile gay in Germania, in momentul in care partidul sau conservator este supus unei presiuni in crestere pe marginea acestui subiect, inaintea alegerilor parlamentare din septembrie.Intr-un interviu acordat revistei Brigitte, cancelarul s-a declarat deschis, pentru prima oara, pentru un vot in functie de "constiinta" deputatilor germani in ceea ce priveste casatoria persoanelor de acelasi sex."As dori sa orienteze discutia intr-o directie care tine de decizia de constiinta, mai degraba decat sa vrei sa impui ceva", a declarat ea.Este vorba de o schimbare semnificativa de pozitie a cancelarului, care in 2013 si-a exprimat opozitia, invocand temeri legate de "binele copiilor" cuplurilor homosexuale.Pana in prezent, CDU s-a opus legalizarii casatoriilor gay, pentru a nu leza aripa cea mai conservatoare a electoratului sau si pentru a nu intra in conflict cu aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), foarte traditionat in ceea ce priveste astfel de subiecte.Toate partidele reprezentate in Bundestag, cu exceptia CDU, fac campanie pentru casatoriile gay.Angela Merkel este cotata favorita pentru obtinerea celui de-al patrulea mandat de cancelar dar va avea nevoie de un aliat la guvernare.Germania face parte dintre rarele tari occidentale care nu au legalizat inca casatoriile gay. Din 2001, o uniune civila ofera aceleasi drepturi, cu exceptia celor fiscale.