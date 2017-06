Un elicopter a atacat cu grenade Curtea Suprema a Venezuelei. Presedintele Maduro denunta un "atac terorist" la Caracas

Un elicopter politist a aruncat grenade peste cladirea Curtii Supreme, intr-un incident denuntat de catre presedintele Nicolas Maduro drept un "atac terorist" la Caracas. Curtea Suprema a jucat un rol crucial in actuala criza politica, prin luarea unor decizii in favoarea extinderii puterilor presedintelui si a limitarii legislativului controlat de catre opozitie, transmite Reuters.

Nicolas Maduro (54 de ani), care rezista la putere in ciuda a trei luni de proteste violente si a disidentei din propriul executiv, a precizat ca elicopterul a tras focuri de arma spre cladirea judiciara si a aruncat mai multe grenade. De asemenea, martorii au auzit mai multe bubuituri in zona centrala a Caracas, chiar in apropierea Curtii Supreme, citeaza news.ro

Ulterior, elicopterul politist a zburat deasupra ministerului de Interne.

Nu exista nicio victima in urma incidentului din Caracas.

"Mai devreme, decat mai tarziu, vom captura acel elicopter si pe cei care se afla in spatele acestui atac terorist asurpa institutiilor tarii. Exista activitate sociala la Curtea Suprema. Puteau sa fie zeci de morti", a declarat presedintele Maduro.

Reprezentantii opozitiei au lansat adeseori apeluri la adresa fortelor de securitate, pentru a nu se mai supune ordinelor venite de la presedinte, pe care l-au catalogat drept un dictator criminal.

Exista speculatii pe retelele de socializare ca acest "atac" a fost orchestrat de catre regim, pentru a justifica o represiune a Adunarii Nationale.

In prezent, aproximativ douazeci de parlamentari au acuzat ca sunt asediati de niste grupari pro-guvernamentale in cladirea legislativului de la Caracas.

Anterior, Maduro a declarat ca sustinatorii sai se vor inarma, daca guvernarea socialista este rasturnata violent de catre opozitia, care protesteaza in strada din luna aprilie. Pana la 75 de persoane si-au pierdut viata pana in acest moment in protestele din Venezuela.