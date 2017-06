Angela Merkel propune schimbarea regulilor legate de comertul global

Cancelarul german, Angela Merkel a declarat marti ca comertul global nu este un joc cu suma zero si ca va urmari sa implementeze un sistem de comert bazat pe reguli din care toti sa beneficieze, folosind un ton conciliant inainte de summitul G20 de saptamana viitoare, noteaza Reuters.Merkel, gazda liderilor grupului G20 la summitul de la Hamburg de saptamana viitoare, in timpul careia comertul se asteapta sa fie un subiect care va diviza opiniile liderilor, a adaugat faptul ca surplusul ridicat al comertului Germaniei este datorat de factori precum: politica monetara expansiva a Bancii Europene Centrale si preturile din domeniul energiei."Viziunea mea a globalizarii este ca intr-o lume globala si interconectata avem nevoie de un sistem de comert bazat pe reguli in care toate partile pot castiga", a afirmat Angela Merkel. "Este de asemenea o intelegere a globalizarii conform careia exista castigatori si pierzatori precum un joc cu suma zero si nu cred in acest lucru".