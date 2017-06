Posibil atacator inarmat in baza militara americana Redstone Arsenal, care a fost inchisa

"Posibil tragator activ in Arsenal. Situl este inchis. Fugiti, ascundeti-va, luptati", au scris pe Twitter responsabilii bazei Redstone Arsenal, in Alabama, reluand sloganul de aparare al victimelor in astfel de situatii (run, hide, fight).Televiziunile locale au prezentat imagini cu strazile parasite. Televiziunea WHNT a afirmat ca nicio persoana nu a fost internata si ca agenti ai FBI se indreapta spre baza.Situata in nordul Alabamei, Redstone Arsenal gazduieste mai multe unitati ale armatei precum si un centru NASA.