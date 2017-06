Agentia de stat nord-coreeana il compara pe Donald Trump cu Hitler

Un articol difuzat de agentia de presa nord-coreeana KCNA a denuntat politica "America pe primul loc" a presedintelui Trump, afirmand ca "aceasta sustine dominatia mondiala recurgand la mijloace militare exact cum a fost cazul cu conceptul lui Hitler despre ocupatia mondiala".Retorica dintre cele doua tari s-a intensificat in ultimele luni. Trump a criticat "brutalitatea" regimului liderului nord-coreean Kim Jong-Un dupa cazul studentului american Otto Warmbier, care s-a intors in coma in SUA dintr-o detentie in Coreea de Nord si a decedat dupa cateva zile.Lansarea de rachete de catre Phenian si efectuarea de teste nucleare au atras in ultimul an si jumatate condamnarea comunitatii internationale, in contextul in care puterile lumii incearca sa convinga Phenianul sa renunte la programul sau atomic.Coreea de Nord l-a descris pe fostul presedinte american George W. Bush drept "un despot care face ca imaginea lui Hitler sa fie stearsa in comparatie cu a lui".