Atacul cibernetic care se propaga in lume a oprit sistemele Windows de la Cernobil, radioactivitatea se masoara manual, cu contoare Geiger

"Tehnicienii nostri masoara radioactivitatea cu contoare Geiger pe locul centralei, asa cum o faceau acum zeci de ani", a declarat Olena Kovalciuc, purtator de cuvant al Agentiei guvernamentale pentru gestionarea zonei de excluziune de al Cernobil. Aceasta a explicat ca sistemele Windows care gestionau automat supravegherea radioactivitatii sunt inoperante."Se intampla doar pe locul centralei. In restul zonei de excluziune, situatia nu s-a schimbat", a precizat aceasta, mentionand ca nu poate afirma ca situatia va reveni la normal.Ucraina a comemorat in aprilie 31 de ani de la catastrofa de al Cernobil, din 26 aprilie 1986. Reactorul numarul 4 a explozat atunci in cursul unui test de siguranta. Celelalte reactoare ale centralei au continuat totusi sa functioneze pana in 2000.In noiembrie 2016, o cupola de beton cofinantata de comunitatea internationala a fost plasata deasupra reactorului numarul 4, un proiect imens care ar urma sa asigure securitatea sitului pentru urmatorii o suta de ani.