UPDATE Atac cibernetic de proportii in Ucraina. Vicepremierul spune ca reteaua IT guvernamentala a picat. Printre tinte se numara banci si companii, inclusiv distribuitorul de electricitate / Este afectat si aeroportul din Kiev

Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) June 27, 2017

Vicepremierul ucrainean Pavlo Rozenko a afirmat ca reteaua de computere a guvernului a picat si a postat pe Twitter o imagine cu un ecran de computer ce afiseaza un mesaj de eroare. “Aceasta imagine apare pe toate computerele guvernului”, spune acesta.Directorul aeroportului Boryspil din Kiev a anuntat ca sistemul IT a fost afectat si ca este posibil sa apara intarzieri ale zborurilor.Aceste ultime probleme vin dupa o serie de incercari de hacking asupra paginilor de web al statului ucrainean ce au avut loc spre sfarsitul anului trecut si dupa atacuri repetate asupra retelei de electricitate a tarii.Banca centrala a informat ca “un virus necunoscut” este de vina pentru ultimele atacuri, dar nu a dat mai multe detalii despre bancile si firmele afectate.Oschadbank, una dintre cele mai mari banci detinute de stat a informat ca unele dintre serviciile sale au fost afectate de atac, dar a garantat ca datele clientilor sunt in siguranta.Distribuitorul de energie Ukrenergo a spus ca sistemul sau IT a fost lovit de un atac cibernetic, dar perturbarile nu au avut niciun impact asupra furnizarii de electricitate.Ucraina a blamat Rusia pentru atacurile cibernetice anterioare, inclusiv unul asupra distributiei de electricitate de la sfarsitul anului 2015 ce a lasat o parte din vestul Ucrainei temporar fara electricitate.