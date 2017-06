VIDEO Un colonel din serviciile de informatii ucrainene, ucis de o bomba care i-a aruncat in aer masina in centrul Kievului

Masina aruncata in aer in centrul Kievului

O alta persoana a fost ranita in incidentul catalogat de ministerul de interne drept un “act terorist”.Politia a afirmat ca dispozitivul a explodat la ora locala 08.16, in timp ce masina se afla in miscare, ucigand soferul.De la izbucnirea luptelor cu separatistii pro-rusi din estul tarii, incidentele cu dispozitive explozive din afara zonelor de conflict s-au inmultit, dar bombele instalate in masini au fost destul de rare.Ultimul incident major din Kiev s-a petrecut in luna iulie a anului trecut, cand un cunoscut jurnalist de investigatii, Pavel Sheremet, a fost ucis de un dispozitiv explozit amplasat in masina sa.