Trei angajati CNN si-au dat demisia dupa retractarea unui articol in care se facea o legatura intre un aliat al lui Trump si o banca ruseasca

Thomas Frank, autorul stirii, Eric Lichtblau, editor pentru sectiunea de investigatii a CNN ce a scris materialul si Lex Harris, care supravegheaza sectiunea au parasit postul TV.Materialul televiziunii facea legatura dintre Anthony Scaramucci, un sustinator important al presedintelui american si un fond de investitii rusesc administrat de o banca ce este controlata de Kremlin.“In urma retractarii unui articol publicat pe CNN.com, CNN a acceptat demisiile angajatilor implicati in publicarea ei”, a declarat un purtator de cuvant al televiziunii.O ancheta interna a CNN ar fi ajuns la concluzia ca nu au fost respectat procesele editoriale normale in privinta editarii si publicarii stirii.Ar fi fost folosita doar o sursa anonima iar etape normale ale procesului de lucru al CNN, precum folosirea celor care verifica informatiile, nu au fost utilizate inainte de publicare.CNN, catalogata des de Trump ca realizatoare de “fake news” (stiri false), a implementat dupa retragerea stirii reguli stricte privind materialele care au legatura cu Rusia. “Articolul nu a indeplinit standardele editoriale ale CNN si a fost retrasa. Link-urile care articole au fost invalidate. CNN ii cere scuze domnului Scaramucci”, se spune in comunicatul CNN. O sursa apropiata CNN a declarat BuzzFeed ca publicarea materialului a fost un “masiv, masiv rateu si ca se vor da sanctiuni”.