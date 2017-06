George Soros si un avocat Transparency International, acuzati de un mercenar ca au vrut sa rastoarne regimul Obiang din Guineea Ecuatoriala

Simon Mann, in varsta de 65 de ani, a fost citat de Teodorin Obiang, fiul presedintelui, judecat la Paris in dosarul unor bunuri obtinute ilegal, la un tribunal corectional.Condamnat la 34 de ani de inchisoare in Guineea Ecuatoriala in dosarul tentativei de lovitura de stat, Simon Mann a fost gratiat de presedintele Obiang, iar apoi eliberat in 2009."Eu nu am probe scrise", a avertizat el, inainte sa-si prezinte versiunea. La bara, sexagenarul, intr-un costum inchis la culoare, a declarat ca l-a "avertizat" in 2011 pe presedintele Obiang ca investitorul financiar "George Soros si William Bourdon", dar si alti doi protagonisti ai loviturii de stat esuate din 2004 - opozantul in exil Severo Moto si omul de afaceri Ely Khalil - "aveau intentia de a rasturna Guvernul"."I-am explicat presedintelui ca acest lucru putea avea loc prin orice mijloc", a continuat el.Potrivit acestuia, presedintele Obiang i-a aratat un e-mail din 2007, "de la biroul lui Ely Khalil catre domnul Bourdon, care punea in discutie comportamentul vicepresedintelui" lui Teodorin Obiang.Vorbind calm, dar parand sa fiarba inauntru, scrie sursa citata, William Bourdon, care apara ONG-ul Transparency international France, parte civila in proces, a denuntat un "procedeu care atinge paroxismul murdaririi", un proces de o "extrema gravitate".El a cerut ca aceste acuzatii sa fie inregistrate si a anuntat ca-si rezerva dreptul de a-l da in judecata.