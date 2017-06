Mai multi jurati, exclusi din procesul lui Martin Shkreli pentru ca nu pot fi impartiali fata de "cel mai dusmanit om din America". Acesta a scumpit cu 5000% un medicament vital

Martin Shkreli a fost audiat si in Congresul SUA

Un potential jurat l-a catalogat drept “intruchiparea lacomiei corporatiste”, altul l-a etichetat drept “cel mai dusmanit om din America” iar un al treilea a gesticulat ca si cand ar vrea sa-l stranga de gat.Inca un potential jurat a fost exclus din proces dupa ce a marturisit ce a simtit dupa ce l-a vazut pe Shkreli la masa apararii din sala de judecata: “Mi-am spus in minte: Asta e un sarpe”.De cand a fost arestat -si ulterior eliberat pe cautiune - la sfarsitul lui 2015, Shkreli a inflamat spiritele prin declaratii si postari in social media.Contul de Twitter i-a fost inchis dupa ce si-a batut joc cu imagini trucate de o jurnalista, iar congresmenii care l-au audiat au fost catalogati drept “imbecili” de omul de afaceri.Martin Shkreli, antreprenor si finantist, care a fondat Turing Pharmaceuticals in februarie 2015 este cercetat din decembrie 2015 pentru frauda fiscala intr-un dosar legat de alte companii.In septembrie, Turing Pharmaceuticals a majorat pretul unui comprimat de Daraprim, un medicament folosit impotriva paludismului si al unor infectii asociate SIDA, de la 13,50 la 750 de dolari de pe o zi pe alta.