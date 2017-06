ONU: Gherila FARC a terminat de predat armele in Columbia

"Pana in prezent, Misiunea ONU a stocat armele individuale ale (membrilor) Farc inregistrate: 7.132 de arme, cu exceptia celor care, conform foii de parcurs, vor fi folosite pentru asigurarea securitatii celor 26 de tabere" in care sunt regrupati aproximativ 7.000 de luptatori, a anuntat ONU intr-un comunicat.Acest anunt are loc cu o zi inainte de o ceremonie oficiala care marcheaza incheierea dezarmarii principalei gherile din tara, in prezenta presedintelui Juan Manuel Santos si liderului suprem al Farc Rodrigo Londono, alias "Timochenko", care urmeaza sa aina loc la ora locala 10.00 (18.00, ora Romaniei), la Mesetas, in centrul tarii.Misiunea ONU, de 450 de observatori, este insarcinata sa supervizeze dezarmarea, sa stocheze arsenalul, iar apoi sa-l distruga, la 1 septembrie.La 20 iunie a fost lansata a treia si ultima faza a restituirii restului de 40% din armele de predat, o etapa-cheie pentru ca principala gherila din tara si cea mai veche de pe continentul sud-american sa se intoarca la viata civila si sa transforme intr-o miscare politica.Intregul proces, care i-a adus presedintelui Santos Premiul Nobel pentru Pace, vizeaza sa dea pagina celui mai vechi conflict armat din America Latina, soldat cu cel putin 260.000 de morti, peste 60.000 de persoane date disparute si 7,1 milioane de stramutati.