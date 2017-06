Germania le cere agentilor turci inculpati pentru bataia din SUA, din mai,sa nu il insoteasca pe Erdogan la summitul G20

Germania a avertizat ca nu se asteapta ca agentii de securitate turci care au fost inculpati pentru ciocnirile violente de la Washington, de luna trecuta, sa il insoteasca pe presedintele Recep Tayyip Erdogan la summitul G20 de saptamana viitoare, relateaza news.ro citand BBC News.

Un purtator de cuvant al Guvernului de la Berlin a afirmat ca liderii isi pot aduce garzile lor de corp la summitul de la Hamburg, dar a subliniat ca trebuie respectata legea.

O lista cu oficiali turci care ar urma sa calatoreasca in Germania pentru eveniment ar include si mai multe persoane implicate in altercatiile pentru pentru care au fost inculpati 12 agenti, in SUA.

Suspectii, toti cetateni turci, includ noua body-guarzi ai lui Erdogan si trei politisti turci. Ei au fost identificati in baza imaginilor filmate cu bataia.

Imagini video ale ciocnirilor arata membri ai echipei turce de securitate batand si lovind manifestantii. Noua oameni au fost raniti.

Departamentul de Stat a protestat oficial pe langa Ankara, in urma atacului.

Autoritatile germane se asteapta la proteste violente in cursul summitului ce va avea lor pe 7 si 8 iulie si pentru care vor fi desfasurati aproximativ 15.000 de agenti de securitate.