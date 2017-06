Site-ul guvernatorului statului Ohio a fost refacut dupa un atac cibernetic al unui grup care sustine Statul Islamic

Aproape o duzina de site-uri din Ohio, inclusiv cel al guvernatorului John Kasich au fost refacute luni, la o zi dupa ce un grup de hackeri a postat mesaje de sustinere a Statului Islamic pe ecranele de start, noteaza Reuters.Dupa atacul cibernetic, ecranul de stat al governor.ohio.gov, site-ul oficial al lui Kasich a afisat un fundal negru si un simbol arab, iar in partea de sus a paginii scria "Hacked by Team System Dz".Textul de pe site era: "Vei fi tras la raspundere, Trump, tu si toti oamenii tai pentru fiecare picatura de sange varsata in statele musulmane".