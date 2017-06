Theresa May: Cetatenii UE vor trebui sa reaplice pentru statutul de rezidenti permanenti

Toti cei 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene vor trebui sa aplice pentru includerea in "statutul de stabiliti" daca isi doresc sa locuiasca in Regatul Unit dupa Brexit, noteaza The Guardian Un proiect de politici propune un sistem online pentru a procesa aplicatiile care vor oferi acelasi "permis de sedere pe durata nedeterminata" acordat cetatenilor din statele din afara UE care au locuit in Marea Britanie pentru cinci ani.Acest "statut de stabilit" ar implica si o carte de identitate dublata de inregistrarea in baza de date a unui departament ministerial care se ocupa de imigranti.