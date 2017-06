Victorie majora pentru Donald Trump: Curtea Suprema din Statele Unite decide sa puna partial in aplicare ordinul privind interdictia de calatorie in SUA pentru imigrantii din 6 tari musulmane

Judecatorii au aprobat partial o cerere de urgenta a administratiei Trump de a pune in aplicare ordinul. Dezbaterile in instanta vor continua.Practic, instanta a decis ca cetatenii din cele 6 tari sunt vizati de interdictia de a intra in SUA, cu exceptia celor care au o relatie de buna credinta cu o persoana sau entitate din Statele Unite.Instanta a anuntat, de asemenea, ca urmeaza sa asculte argumentele privind legalitatea acestui ordin in luna octombrie, cand isi va relua activitatea.Ordinul fusese emis la inceputul lunii martie si viza suspendarea acordarii de vize de intrare in Statele Unite pe o perioada de 90 de zile pentru cetatenii din Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan si Yemen, tari cu populatie majoritar musulmana.Aplicarea ordinului a fost pana acum suspendata in urma deciziilor mai multor instante din Statele Unite.Decretul emis in luna martie este cea de-a doua varianta, dupa un ordin similar emis in luna ianuarie, care viza imigrantii din 7 tari - Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.Presedintele american spunea, la acea vreme, ca decretul care vizeaza inchiderea frontierelor americane pentru anumiti refugiati si straini nu ii vizeaza in mod special pe musulmani. "Sunt peste 40 de tari in lume cu o majoritate musulmana care nu sunt afectate de acest decret", spunea atunci liderul de la Casa Alba.El a amintit atunci si ca, in anul 2011, administratia Obama a suspendat eliberarea vizelor pentru refugiatii irakieni pentru o perioada de 6 luni.