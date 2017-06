Igor Dodon despre declaratiile lui Traian Basescu privind unirea: O parte insemnata a clasei politice de la Bucuresti doreste lichidarea statalitatii moldovenesti

Campania propagandistica "Basarabia - pamint romanesc" a fost lansata pe timpul lui Basescu. El in mod deschis a sustinut si continua sa sustina partidele extremiste si antistatale din Republica Moldova.Toata aceasta propaganda unionista a daunat mult relatiilor de incredere intre Chisinau si Tiraspol. Dar tocmai acesta e unul dintre obiectivele unionistilor - sa nu permita reintregirea Republicii Moldova, fiindca o Moldova reintregita nu va putea fi anexata la Romania, iar trupele NATO nu vor putea ajunge pe Nistru.Iata de ce eu insist asupra interzicerii prin lege a unionismului si pentru tragerea la raspundere a celor care organizeaza campanii si actiuni de lichidare a statului Republica Moldova. In orice tara care se respecta exista pedeapsa penala pentru asa activitati.Exista insa un aspect pozitiv in toata aceasta istorie cu Basescu.Traian Basescu obisnuieste sa-si ingroape proiectele politice pe termen lung. A falimentat politic in Romania, unde este anchetat penal.La Chisinau au falimentat zgomotos adeptii lui liberali: Ghimpu si Chirtoaca.La fel de rusinos vor falimenta actualii unionisti in frunte cu Ana Gutu si Anatol Salaru.In Moldova, unionistii s-au autocompromis de fiecare data. Asa va fi si de acum incolo, inclusiv cu ajutorul unora ca Basescu.Apropo, lui Basescu nu i-a reusit sa devina cetatean al Republicii Moldova. Am contribuit personal la acest lucru. Eu sunt convins ca asemenea personaje negative nu merita cetatenia statului nostru.Si, din punct de vedere legal, cetatenii straini nu pot fi membri de partid si nici nu pot fi lideri de partid inregistrat la Chisinau.Nu stim ce vrea Basescu mai mult: sa faca politica in Moldova, sau sa fuga de raspunderea penala din Romania, unde el are mari probleme legate de coruptie si abuz de putere.Eu incurajez justitia din Romania sa-l ajute pe Basescu sa faca Unirea si alte uniri in puscarie.Duminica, la Chisinau, a avut loc primul congres al nou infiintatului Partid al Unitatii Nationale (PUN). La eveniment a participat si fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu , care a fost desemnat in cadrul congresului presedintele de onoare al formatiunii. Mai mult, fondatorul PUN, Anatol Salaru, a anuntat ca functia de presedinte al partidului ramane vacanta pana la restabilirea catateniei R. Moldova a lui Traian Basescu. Salaru a afirmat ca PUN se declara impotriva schimbarii sistemului electoral din Moldova si vrea sa colaboreze cu partidul Maiei Sandu.